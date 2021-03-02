محاكمة مسؤول إسباني تحرش بمغربيات

يشتغلن بحقول الفراولة ويحاولن محو ״عار״ فبركة الاعتداء الجنسي عليهن

يبت القضاء الإسباني، في ملفات الاعتداء جنسيا على مغربيات عاملات في حقول التوت، بعد مثول مسؤول بمزرعة في “هويلفا”أمام هيأة المحكمة، بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي في حق أربع منهن.

وتترقب جمعيات حقوقية محاكمة المسؤول الذي طالبت النيابة العامة بإسبانيا بإدانته بأربع سنوات ونصف سنة، وغرامة للضحايا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية التي أشارت إلى أن المدعي العام طالب بالسجن سنة ونصف سنة لتورط المعني بالأمر، في جريمة تتعلق بـ “الاعتداء الجنسي”، وثلاث سنوات بتهمة “التحرش الجنسي”.

وقالت النيابة العامة في صك الاتهام إن المتهم كان يدخل لبيوت العاملات دون إذنهن، وفي بعض الأحيان في الوقت الذي كن يغتسلن فيه، وامتدت مضايقاته بالاقتراب من إحداهن، بحجة شرحه لها كيفية جني الفراولة في المزرعة، ثم “لمس ظهرها وثدييها”. وفي مناسبة أخرى، دخل منزلها وقام بإيماءات “بنية إقامة علاقات جنسية” معها، ثم تكررت هذه السلوكات تجاه ثلاث نساء أخريات، تقدمن بشكاية ضده، ليتم اعتقاله قبل ثلاثة أعوام، أي بعد وقوع الأحداث بفترة قصيرة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم “أساء استغلال منصبه” واستغلال حالة “ضعف” العاملات، اللائي قدمن إلى “هويلفا”، في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، لاستقطاب النساء للعمل في حقول الفراولة، مطالبة بعدم اقترابه من العاملات أو من مقر سكنهن، ومن أي مكان يوجدن فيه، في حال عودتهن إلى إسبانيا، مع فرض مسافة فاصلة تزيد عن 200 متر، كما منع من التواصل معهن بأي وسيلة لمدة سنتين. وفي ما يتعلق بالمسؤولية المدنية، طالب المدعي العام بتعويض قدره 3000 أورو عن الأضرار المعنوية التي سببتها جريمة التحرش، و 6000 أورو أخرى عن الاعتداءات التي تعرضن لها.

واعتقل المتهم في ماي 2018، قبل أن تتقرر متابعته في حالة سراح، بعدما وجهت المشتكيات الأربع، حسب الشهادات التي جمعتها الشرطة الوطنية والحرس المدني، أصابع الاتهام إليه.

وتأمل الجمعيات النسائية بأن يفتح القضاء الإسباني ملفات مماثلة، إذ سبق لعاملات أن تقدمن بشكايات، يتهمن فيها أرباب عملهن بالاعتداء جنسيا عليهن وانتهاك حقوقهن أثناء عملهن في مزارع الفراولة، إلا أن السلطات ظلت تتلكأ بدعوى أن المغربيات يبحثن فقط عن الإقامة في إسبانيا، ما دفعهن إلى التوجه إلى أعلى سلطة قضائية في إسبانيا من أجل إنصافهن، والتهديد بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات، ضدا على محاولات إغلاق الملف، دون الاستماع إليهن، في الوقت الذي تؤكد جمعيات نسائية إسبانية أن الأمر يتعلق بالاتجار في البشر، بعد احتجاز الشركة المشغلة عددا منهن في 2018، وتهديدهن بطردهن، في حال الإصرار على توجيه شكايات إلى القضاء.

خالد العطاوي