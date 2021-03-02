التحقيق مع “منتخب كبير” بوجدة

حلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، الأسبوع الماضي، بوجدة، للاستماع إلى “منتخب كبير” في الجهة الشرقية، بخصوص اختلالات شابت صفقات لها علاقة بالمال العام.

ولم تتسرب معلومات عن نتائج التحقيق الذي طال صفقات كورونا، التي تتجاوز قيمتها ستة ملايير. وصادق مجلس جهة الشرق،خلال الدورة العادية لأكتوبر،على ميزانية السنة المالية 2021، وعلى سلسلة اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتتوقع ميزانية 2021، التي تمت المصادقة عليها خلال جلسة ترأسها رئيس الجهة، عبد النبي بعيوي، بحضور والي الجهة، عامل عمالة وجدةأنكاد، معاذ الجامعي، تحقيق مداخيل تصل إلى 659.8مليون درهم، مقابل 738 مليون درهم خلال 2020.

وتم إعداد مشروع الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتقليص من آثاره السلبية، مع مراعاة الظرفية الراهنة والتحولات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب توجهات مجلس الشرق المتعلقة بالوفاء بالتزاماته تجاه الشركاء أو ضمن برنامج التنمية الجهوي.

وقام المجلس نفسه، في إطار ما يسميها الجهود الرامية للقضاء على تفشي فيروس كورونا والحد من تداعياته، بخفض نفقات التسيير من أجل إعطاء دفعة قوية لميزانية الاستثمار، ما سيمكن من تحقيق فائض مؤقت يصل إلى 430.4 مليون درهم.

ويستعد رئيس الجهة نفسها، المدان بسنة حبسا نافذا في ملف له علاقة بالفساد المالي، للترشح من جديد، بيد أنه مازال تائها، بين الاستحقاقات التشريعية، وانتخابات الجهة، والمجلس البلدي، بسبب توسيع حالة التنافي.

وبرأي نشطاء في الأصالة والمعاصرة بالجهة نفسها، كان من الأخلاق السياسية، ألا يمنح الحزب وعودا بتزكية “مناضل حزبي” مدان قضائيا، لكن مصادر أخرى لا ترى مانعا في تزكيته، مادام لم يصدر حكم نهائي في حقه.

وفقد الأصالة والمعاصرة في الجهة الشرقية، وجوها انتخابية مؤثرة انتخابيا، لها امتدادات، أبرزها هشام الصغير، رئيس المجلس الإقليمي لوجدة أنكاد الذي عزز رسميا صفوف التجمع الوطني للأحرار، ويستعد للترشح برمزه في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما ينذر بمواجهات ساخنة، مع من كان يعتبرهم “إخوانا”، ويعيشون حزبيا تحت سقف خيمة “البام”، أبرزهم عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة نفسها.

عبد الله الكوزي