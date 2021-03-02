ضيعة قاتلة في خنيفرة

تحركت آلة حزب نافذ في إقليم خنيفرة من أجل طمس معالم حادثة مقتل شخص تحت عجلات عربة فلاحية تابعة لضيعة أحد كبار أعيان المنطقة، خوفا من محاكمة أصغر أبنائه بتهمة قيادتها بدون تأمين.

وعلمت “الصباح” أن الأسرة النافذة تضغط بواسطة امتداداتها في المجالس المنتخبة على أهل الضحية، من أجل تقديم تنازل عن المسؤولية المدنية، وسط شبهات بمحاولة تغليط القضاء بأعمال تدليس في وثائق ملف حادثة السير رقم 59.2021 الذي كان من المقرر أن يتم فيه التقديم الأربعاء الماضي.

ووقعت الحادثة المذكورة داخل المدار الحضري لمريرت منتصف دجنبر الماضي وتسبب السائق آخر عنقود الأسرة النافذة في وفاة شخص، وهو في طريقه إلى المستشفى، لكن تدخلات أخرت البت في القضية لأكثر من شهر، ما جعل أهل الضحية يحتجون و يحذرون من مغبة التلاعب في المحاضر أو التحايل بهدف طمس القضية، إرضاء لأسرة تنتمي لفئة الذين يملكون البلاد والعباد في خنيفرة.

ياسين قطيب