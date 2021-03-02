4 سنوات لسارق بالجديدة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم في عقده الثاني، وحكمت عليه بـ 4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة ومحاولتها. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إثر شكاية تقدم بها شخصان تعرضا للاعتداء بالسلاح الأبيض بالحي البرتغالي ليلا من قبل جانحين.

وإثر التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، تمكنت بناء على الأوصاف التي أدلى بها الضحايا للمحققين، من تحديد هوية المتهمين، إذ تمكنت من إيقاف أحدهما، وخلال الاستماع إليه نفى المنسوب إليه، متهما مرافقيه بالاعتداء على الضحايا. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وإيقاف مرافقيه. وبعد إتمام البحث أحيل المتهم، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبعد استنطاقه، قرر إيداعه السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته، حسب التهم الموجهة إليه .

أ . س (الجديدة)