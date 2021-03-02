كمين يطيح بـ״بزناس״ بابن سليمان

أوقفت فرقة أمنية تابعة للمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، أخيرا، شخصا يتحدر من دول جنوب الصحراء، يقيم بطريقة غير قانونية في المغرب ويتاجر في المخدرات، بعد الترصد له بأحد شوارع المدينة وتوبع في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.

وذكر مصدر مطلع أن إيقاف المتهم، جاء بعد الاشتباه فيه أثناء تزويده لزبون بالمخدرات، إذ جرى الترصد له من قبل العناصر الأمنية، التي قامت بمباغتته وإيقافه بالمحطة الطرقية، بصدد ركوب وسيلة نقل في اتجاه الرباط، ليتم إخضاعه لتفتيش وقائي مباشرة بعد وضع الأصفاد بيديه، ليتضح أن المتهم يتحوز على صفيحتين من الشيرا تزنان حوالي 200غرام ومبلغ مالي متحصل عليه من تجارة المخدرات، علاوة على هاتفين محمولين يستعملهما لتلقي طلبات الزبناء. وذكر المصدر ذاته أن المصالح الأمنية جمعت عن المتهم معلومات، حول انتمائه إلى شبكة من المهاجرين الأفارقة الذين تخصصوا في الاتجار في المخدرات، وأنه يداوم على القدوم إلى ابن سليمان من أجل اقتناء الممنوعات بالجملة من إحدى غابات المدينة.

كمال الشمسي (ابن سليمان)