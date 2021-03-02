رسالة رياضية: “الطاس” وطالب

لعبت عدة عوامل ضد مصلحة الاتحاد البيضاوي “الطاس”، بعضها فرض عليه، والبعض الآخر من صنع يديه، لنتأمل:

أولا، البرمجة ذبحت “الطاس”، إذ فرضت عليه إجراء خمس مباريات في 14 يوما (نكانا الزامبي في 14 و21 فبراير والكوكب في 18 فبراير، ووداد تمارة في 24 منه، ورجاء بني ملال في 28)، تخللتها رحلة شاقة ل 20 ساعة إلى زامبيا، ومثلها للعودة منها، ثم رحلة أخرى إلى مراكش، لمواجهة الكوكب مباشرة بعد الوصول.

في أوربا، يمكن للأندية أن تلعب مباراة وسط الأسبوع، لكن في مناسبات متفرقة ومحدودة في السنة، وليس في أسبوعين متتاليين.

ثانيا، يتدرب الفريق بملعب بعشب اصطناعي (الصخور السوداء)، ويجري المباريات في ملعب بعشب طبيعي (ملعب محمد الخامس أو ملعب العربي الزاولي)، وهو أمر لا يؤدي فقط إلى إصابة اللاعبين (حالة محمود بن التايك)، بل يجعلهم عاجزين عن التعامل مع أرضيتين مختلفتين في ظرف وجيز، ويعطيهم انطباعا نفسيا بأنهم يلعبون دائما خارج الميدان، وبالتالي يصبحون في وضع متكافئ مع الفريق «الضيف».

وتزامن «الضغط» الذي يعانيه «الطاس»، مع احتساب ضربات جزاء ضده، أو طرد أحد لاعبيه، في كل مباراة.

ثالثا، وهنا أخطأت إدارة الاتحاد البيضاوي، إذ تعاقدت مع مدرب فرنسي لم يسبق له أن خاض أي تجربة في كرة القدم المغربية، ما أثر على استعدادات الفريق وانتداباته، ثم أقالته، وعينت بعده عبد الرحيم طالب، في ظرف صعب، وجد نفسه فيه مطالبا بتدبير مباريات تفصل ثلاثة أيام بين واحدة وأخرى، وبتدريب مجموعة ليست من اختياره، في بطولة لم يشتغل فيها منذ أكثر من 20 سنة.

عبد الإله المتقي