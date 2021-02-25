لزرق تعود بـ”مغروم”

عادت المغنية أسماء لزرق إلى الساحة الفنية باغنية تحمل عنوان “مغروم” طرحتها على قناتها الرسمية على “يوتوب”.

وتعاونت لزرق في جديدها الفني مع منير الجزيري، الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها، فيما أشرف على الفيديو جميل المغازي، علما أن الإنتاج من توقيع شركة الشام بالاس.

وطرحت لزرق قبل أشهر أغنية تحمل عنوان “حالتي النفسية”، صورتها على طريقة فيديو كليب، اختارت أن تكون باللهجة العراقية.

وتعد الأغنية من كلمات سلام الطيب والحان على ضياء ومكس وماستر أسامة سمير وتوزيع حيدر الأمير، والكليب من إخراج جميل المغازي، ومدير التصوير محمود رؤوف، ومن إنتاج شركة الشام بلاس معمر المصري.

وفي سياق متصل، أعلنت لزرق، بعد غياب دام سنوات، عودتها إلى الساحة الفنية من جديد، لعدما تمكنها من فسخ عقد للاحتكار، جمعها مع شركة إنتاج، لم توف بواجباتها تجاهها.

وأكدت أسماء لزرق أن عقدا مع شركة إنتاج وقعته مباشرة بعد نهاية برنامج نجم الخليج، أعاق مسيرتها الفنية، بعد تنصل مسؤولي الشركة بواجبهم تجاهها، موضحة أن زوجها الحالي، الذي كانت شركة الانتاج سببا في لقائها به، تمكن من تخفيض الشرط الجزائي لفسخ العقد، إذ سدد مبلغ 100 مليون بدل 500 المنصوص عليه في العقد.

إ. ر