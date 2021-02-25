الزمامرة يختتم معسكر برشيد

عاد لاعبو نهضة الزمامرة لاستئناف تداريبهم، مساء أول أمس (الأحد)، بملعب القرية الرياضية بالزمامرة، بعد غياب شهرين.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن لاعبي الفريق اشتكوا كثيرا من السفر يوميا بين برشيد وسطات، لإجراء الحصص التدريبية، وتحدثوا إلى المدرب خالد فوهامي، الذي ناقشه بدوره مع الرئيس عبد السلام بلقشور، ليتم الاتفاق على إنهاء المعسكر. وسيواصل لاعبو الفريق تداريبهم في ملاعب القرية الرياضية إلى غاية بعد غد (الخميس).

ومن المتوقع أن تنطلق رحلة الفريق في اتجاه أكادير الجمعة الموالي، من أجل مواجهة الحسنية في 27 فبراير الجاري، في إطار الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول.

وحصد نهضة الزمامرة خمس هزائم في سبع مباريات من البطولة، مقابل انتصارين على مولودية وجدة واتحاد طنجة، ويوجد في المركز الرابع عشر بست نقط.

حسن الرفيق (الزمامرة)