إعفاءات “انتقامية” بمديرية الأدوية

التضحية بمسؤولين رفضا الانخراط في التوقيع على ملفات غير قانونية وتزكيتها

كشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح” من داخل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، أن مديرة نافذة عينها خالد أيت الطالب، وزير الصحة في المنصب نفسه، انتقمت من موظفين رفضوا التوقيع على وثائق تحوم حولها شبهات.

وفوجئت أطر المديرية، التي نفذت وقفة احتجاجية، صباح الجمعة الماضي، بتوقيع خالد أيت الطالب على قرار إعفاء محمد وديع الزرهوني، من مهام رئيس قسم الصيدلة، ومريم البغدادي، من مهام رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص.

وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن الموظفين المعفيين، رفضا المشاركة في خروقات يعاقب عليها القانون، والتوقيع على وثائق تحوم حولها شبهات، تتعلق بمنح تراخيص المستلزمات الطبية واستيراد الأدوية دون احترام المسطرة، واتخذ قرار الإعفاء بسرعة غير مبررة قانونيا ولا إداريا، وفق نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي وصفت ما قامت به مديرة الأدوية بالتصرف الأرعن، الذي لم يحترم المساطر الإدارية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، أعطت المديرة تعليماتها الشفوية لعمال الحراسة بإقفال البوابة الرئيسية للمديرية، لمنع ولوج الوفد النقابي، الممثل في الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابعة للجامعة الوطنية للصحة ونائبه، اللذين قدما لمؤازرة المكتب النقابي للمديرية، الشيء الذي يعتبر تضييقا صارخا على حرية ممارسة العمل النقابي، الذي تكفله كل المواثيق والمعاهدات الدولية ودستور المملكة.

وتمكن الوفد النقابي من ولوج مقر المديرية بعد تدخل مدير الموارد البشرية بصفته المسؤول عن مأسسة الحوار الاجتماعي بالإدارة المركزية، حيث عقد الوفد النقابي اجتماعا مصغرا مع أعضاء مكتب المديرية بمعية موظفات وموظفي قسم الصيدلة وقام بزيارة للمسؤولين المعفيين.

وبعد التداول في الموضوع، عبر المكتب النقابي للإدارة المركزية التابعة للجامعة الوطنية للصحة عن رفضه لمسوغات مقرري الإعفاء ويعتبرها فاقدة للشرعية القانونية، مادام الاجتهاد القضائي المغربي أقر بضرورة تضمين قرار الإعفاء الأسباب التي دفعت رئيس الإدارة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، كما استنكر المكتب النقابي سلوك مديرية الأدوية والصيدلة تجاه رئيس القسم ورئيسة المصلحة المعفيين.

ع. ك