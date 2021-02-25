باي يجر نشطاء إلى القضاء

هدد الممثل سعيد باي، بجر أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى القضاء، بعد اتهامه بتوجيه عبارات سب وقذف لابنته.

وقال باي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، إنه قرر وضع شكاية بصاحب الحساب، بعدما وجه سبا وقذفا لابنته، علما أنه حرص على الإشارة إلى الحساب.

وكتب باي في التدوينة ذاتها “السب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون. القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر. تعرضت لكثير من السب وكنت دائما اسامح واعتبر مرتكبي ذلك جهلاء، فأتجاهلهم، لكن ان يتطاول هذا الشخص ويسب ابنتي، فلن اسامح، سألج إلى القانون، وللي دار الذنب يستاهل العقوبة”.

وسبق أن خرج باي عن صمته، ليوضح حقيقة تعرضه لاعتداء من قبل مسلح هاجم منزله. وقال باي، إنه اضطر إلى توضيح الأمر، بعدما أثار الخبر هلع أقاربه ومعارفه وأصدقائه، مشيرا إلى أنه من أجل حماية حياته وسلامة أطفاله وعائلته، وجد نفسه ملزما بوضع شكاية ضد الشخص الذي هاجم منزله، فاعتقل إثرها، و”تم التحقيق معه، والملف الآن بين يدي القضاء، الذي أثق فيه لحماية عائلتي الصغيرة”، حسب قوله.

إ.ر