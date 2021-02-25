مصرع أربعة من مشجعي ״الكوديم״

ألمت فاجعة مأساوية غير مسبوقة بفريق النادي المكناسي لكرة القدم، صبيحة أول أمس (الأحد)، ونزلت كالصاعقة على جميع مكوناته، إثر وفاة أربعة شباب من أوفياء الفريق يتحدرون كلهم من حي برج مولاي عمر بمكناس، في حادثة سير مروعة ، أثناء انتقالهم إلى قصبة تادلة لمساندة فريقهم “الكوديم” خلال الدورة 11 من بطولة القسم الوطني هواة.

وحسب مصادر “الصباح”، فقد زاغت السيارة الخفيفة التي كانوا على متنها بمنطقة أداروش بين مكناس ومريرت، لتصطدم بجذع شجرة وتسقط أسفل منحدر حاد، ما تسبب في مصرع أربعة من مشجعي النادي المكناسي في مسرح الواقعة ، وإصابة رفيقهم الخامس بجروح متفاوتة الخطورة، نقل إثرها في حالة حرجة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي 20 غشت بآزرو، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثامين الهالكين إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى ذاته قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات الحادث، بأمر من النيابة العامة.

حميد بن التهامي (مكناس)