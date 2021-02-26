تخريب سيارات ببني ملال

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

ويتعلق الأمر بمتهمين تسببا في تكسير زجاج سيارات كانت مركونة في أحد أحياء المدينة، يبلغان من العمر على التوالي 22 سنة و25، من ذوي السوابق، فضلا عن إيقاف قاصر (16 سنة)، كان برفقتهما لحظة شروعهما في تكسير سيارات كانت مركونة بمحاذاة منازل مالكيها، وساهم في الهجوم على ممتلكات الغير ملحقا مع شركائه خسائر فادحة بعدد منها.

وأحدث المشتبه فيهم الثلاثة، فوضى عارمة بشارع المتنبي بالمدينة، نتيجة حالة السكر البين التي كانوا عليها، قبل أن يلحقوا خسائر مادية ببعض السيارات المتوقفة، ولم يتراجعوا رغم محاولة صدهم عن فعلهم الإجرامي، وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن إيقاف المعنيين بالأمر، وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزة أحدهم ، وكان يهدد به كل من يحاول ثنيه عن سلوكاته الإجرامية.

سعيد فالق (بني ملال)