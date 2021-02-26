سباق يقود إلى اعتقال لصوص

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على النيابة العامة المختصة، صباح السبت الماضي، شخصين يبلغان من العمر 25 سنة و28، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، والآخر يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وحيازة المسروق.

وأوضح مصدر مطلع أن المشتبه فيه الأول، جرى إيقافه أثناء مشاركته في سباق غير مرخص للدراجات النارية، لأنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني، إذ ضبطت بحوزته دراجة نارية تحمل صفائح مزورة، وهاتفين محمولين متحصلين من السرقة، قبل أن تتمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من إيقاف شخص آخر يشتبه تورطه في حيازة وبيع العائدات المتحصلة من السرقة.

وأضاف المصدر أن عملية التفتيش المنجزة داخل محل تجاري في ملكية المشتبه فيه الثاني، أسفرت عن حجز 45 هاتفا محمولا و17 رقاقة لتخزين المعطيات الرقمية.

وأظهرت الأبحاث أن الموقوف الأول يشتبه تورطه في اقتراف عمليات للسرقة، إحداها مقرونة بالاحتجاز، تعرض لها فرنسي داخل منزله بالمنطقة القروية «تاحناوت»، ضواحي مراكش.

عادل بلقاضي (مراكش)