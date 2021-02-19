لإنعاش مخزون الدم بتطوان … حملة للتبرع وبرنامج لتكوين قابلات المستقبل

نظم “مركز الأميرة لالة مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة” بمدينة تطوان، بشراكة مع مركز تحاقن الدم بمدينة الحمامة البيضاء، حملة للتبرع بالدم، اليوم الجمعة 19فبراير 2021.

الحملة التي انطلقت ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تدخل في إطار البرنامج السنوي للمركز، حيث تزامنت الحملة، خلال هذه الفترة، مع النقص الحاد الذي يعرفه مخزون الدم بالمدينة، جراء حالة الطوارئ الصحية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.

وينظم “مركز سمو الأميرة لالة مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة” بتطوان بشراكة مع الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب أياما علمية لفائدة القابلات، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت 19 و20 فبراير الجاري، وهي “الدورة التي تستفيد منها قابلات الجمعية الوطنية للقابلات، قابلات مصحة الهلال الأحمر المغربي بتطوان، قابلات الجمعية المغربية الجهوية وقابلات مركز سمو الأميرة لالة مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة”.

وأوضح مدير المركز “محمد السوعلي”، في تصريح ل “الصباح”، أن “حملة التبرع بالدم دأب المركز على تظيمها دوريا، وخلال كل موسم، حيث ينخرط فيها الطلبة بتلقائية، ويشركون فيها أصدقاءهم، وكذا أفراد من أسرهم، لكي يكون الإقبال كثيفا”، ويتحقق الهدف المنشود الذي “يتوخى زرع روح التضامن والتآزر والتطوع لدى طلبة المركز”.

كما تتزامن حملة التبرع بالدم مع “الأيام العلمية التي تنظم خلال الدورة التكوينية للطلبة والقابلات”، مضيفا أن هذا “التكوين يتركز على تقنيات تهييئ المرأة الحامل لعملية الوضع، والرياضة التي ينبغي أن تقوم بها الحامل، والحمام الأول الذي ينبغي أن يتلقاه المولود والكيفية السليمة لأخذ هذا الحمام”، إضافة إلى “الترويض الطبي لما بعد الولادة الذي تخضع له الحامل بعد الولادة”، وكذا “تنظيم العلاقة الجنسية بين الزوجين خلال الفترة التي تلي عملية الولادة”، إضافة إلى “التقنيات والمستجدات عمليات الوضع الحديثة، ومنها الوضع والولادة وسط الماء”.

كما أن الدورة التكوينية لمركز الأميرة لالة مليكة تندرج، حسب المسؤول ذاته، في إطار الانفتاح الجمعيات والفئات المهنية، عبر اتفاقيات الشراكة التي وقعها المركز مع الجمعية المغربية للقابلات، والجمعية الوطنية للقابلات.

تطوان: يوسف الجوهري