بورصة الدار البيضاء تختتم تداولاتها على تراجع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الجمعة، على تراجع، متأثرة بالأداء الضعيف على الخصوص لقطاعي “الاتصالات” و”النقل”.

ففي ختام جلسة اليوم، فقد مازي وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، 0.87 في المئة، محققا 11.467.04 نقطة، في حين سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,96 في المائة، ليستقر في 934,98 نقطة، أما ماديكس وهو مؤشر يشمل الأسهم المتداولة على اساس مستمر، فخسر 0.90 في المئة، محققا 9.340.63 في المئة.

(و م ع)