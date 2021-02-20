السجن لهاتك عرض قاصر

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض بكارة.

وأوقفت الضابطة القضائية المتهم بعد توصلها بشكاية من والد القاصر، مفادها أنها تعرفت على المتهم عبر مواقع التواصل، وربطت معه علاقة غير شرعية وظلا يستغلان فرصة اختلائهما ببعضهما البعض لتبادل القبل خاصة بالشاطئ الصخري.

وأضافت أنه استغل وجودها معه وقادها إلى منزل يقع بحي السعادة، وقضت معه الليلة، حيث افتض بكارتها وقدمت منديلا يحمل آثار دم.

وبعد إيقاف المتهم صرح أنه تعرف على المشتكية وكان يمارس معها الجنس برضاها ولم يفتض بكارتها. وبعد عرضها على الطبيبة الشرعية، أوضحت أن الافتضاض قديم.

وأوضحت القاصر في تصريحها الثاني، أنها سبق لها التعرف على شاب آخر وربطت معه علاقة غير شرعية وكانت تتردد عليه وتمارس معه الجنس بطريقة سطحية، ولم تعرف متى تم افتضاض بكارتها. وألقت الضابطة القضائية القبض على المتهم واعترف بعلاقته مع الضحية ونفى تسببه في افتضاض بكارتها.

أ . ذ (الجديدة)