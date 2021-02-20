قتيل في حادثة بطنجة

أسفرت حادثة سير خطيرة، وقعت، أخيرا، بالطريق الدائرية لمنطقة احراريين بطنجة، بين شاحنة من الحجم الكبير ودراجة نارية، (أسفرت) عن وفاة سائق الدراجة بمكان الحادث، وإصابة رفيقه بجروح متفاوتة نقل إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وحسب شهود عاينوا الحادث، فإن الواقعة نتجت بعد أن فقد سائق الدراجة النارية السيطرة على مقوده في منعرج حاد يفتقر إلى علامات تشوير، ليتفاجأ بشاحنة من الحجم الكبير تسير في الاتجاه المعاكس، إذ رغم محاولته تفاديها لم يتمكن من ذلك ليصطدم بهيكلها الحديدي بقوة كبيرة قبل أن يسقط هو رفيقه على حافة الطريق، حيث أصيبا بجروح خطيرة في أنحاء مختلفة من جسديهما، ليلفظ سائق الدراجة النارية أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث متأثرا بنزيف حاد ناتج عن كسور في رأسه.

وحضرت إلى المكان مصالح الأمن وكذا سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، التي تكفلت عناصرها بنقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى «الدوق دي طوفار» بالمدينة، فيما نقلت رفيقه إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي بالمدينة، إذ ينتظر أن يتم الاستماع، في محضر رسمي، لسائق الشاحنة وعدد من الشهود الذين كانوا وقتها بمسرح الحادثة.

المختار الرمشي (طنجة)