مصرع شابة وإصابة شيخ

لقيت شابة في عقدها الثاني مصرعها بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، أخيرا، متأثرة باصابتها بجروح خطيرة، تعرضت لها إثر حادثة سير، بالطريق الساحلي للمدينة، على مستوى حي سيدي موسى.

وأفادت مصادر «الصباح» أن الضحية كانت رفقة عون سلطة برتبة «شيخ حضري» يعمل بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة تابريكت، حين كان يقود سيارته بسرعة جنونية في حالة سكر، قبل أن يتم إشعار عناصر الأمن التي حلت بالمكان رفقة السلطات المحلية.

وبعد إشعار عناصر الوقاية المدنية نقلت المصابة إلى المستشفى، قبل أن تفارق الحياة، فيما فتحت عناصر المنطقة الأمنية الرابعة بالغرابلية، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية المدينة، حول ظروف الحادث المميت، وتم قطر السيارة للمستودع الجماعي والاستماع لسائقها بعد خروجه من العناية المركزة. ونقلت جثة الهالكة إلى مستودع حفظ الأموات بحي المزرعة، لإخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

ع.ل