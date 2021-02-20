شبكة مخدرات يقودها شقيقان

وضعت عناصر الدائرة التاسعة واد الرمان بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، الأسبوع الماضي، حدا لنشاط شقيقين بحي الانبعاث، في ترويج الممنوعات.

وأكد مصدر مطلع أن عناصر الفرقة المذكورة، فتحت بحثا قضائيا في شأن نشاط الشقيقين، في إطار التفاعل مع بلاغات المواطنين حول مختلف الشبهات، من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها سيما جرائم المخدرات بشكل خاص، وبغرض قطع الطريق على مروجيها.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، خلصت إلى أن الشقيقين الملقبين ب «بيصا» يعملان بشكل منظم ويقسمان الأدوار في ما بينهما، إذ يتكفل أحدهما بعملية المراقبة بالأزقة الضيقة للحي، فيما يتولى الآخر تزويد الزبائن بطلباتهم من المخدرات.

وتابع المصدر ذاته أن عناصر الأمن نصبت كمينا محكما أفضى إلى إيقاف أحدهما، متلبساً بحيازة حزمة من سنابل الكيف التي تستعمل في مخدر المعجون، رغم محاولة فراره، فيما تم إيقاف الآخر بالقرب من الدائرة الأمنية.

وجرى بتنسيق مع النيابة العامة، القيام بتفتيش مسطري بمنزل الموقوف الرئيسي، أسفر عن حجز عدة كبسولات من «المعجون» جاهزة للبيع ومبلغ مالي وهواتف محمولة، و أقر المشتبه فيه أنها تخصه هو وشقيقه، وأنهما يتشاركان في ترويجها، وأحيلا على الفرقة الحضرية للشرطة القضائية لاستكمال البحث، وجرى إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، ويتواصل البحث لإيقاف مزودهما الرئيسي وكل من له صلة بالقضية.

عبدالحليم لعريبي