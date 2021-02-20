الحبس لمتهمة بالفساد بالجديدة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الاثنين الماضي، قرارها في ملف توبع فيه متهمان في حالة اعتقال، الأولى امرأة توبعت من أجل جنح الفساد وإعداد منزل للدعارة والتهديد، وأخذ صور لشخص دون إذنه، والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما تمت مؤاخذة المتهم الثاني المعتقل والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، والمتابع بجنحة التهديد والضرب والجرح، فيما تمت مؤاخذة المشتكي بدوره، والمتابع في حالة سراح، بجنح إهانة الضابطة القضائية، والإدلاء بوقائع غير صحيحــــــة.

وجاء ايقاف المتهمين من قبل عناصر الشرطة بالدائرة السادسة، بناء على شكاية تقدم بها الضحية، بأنه تعرض للضرب والجرح من قبل المتهمة ومرافقها، داخل شقتها بحي المطار، بعدما قاما بسلبه مبالغ مالية.

وأضاف المشتكي أنه ولج شقة المتهمة التي استدرجته، من أجل ممارسة الفساد بمقابل، بعدما اتفق معها على مبلغ 200 درهم قصد مضاجعتها، مضيفا أنه تعرف عليها لأنه يعمل بائعا للفواكه بعربة مجرورة قرب إقامتهما، قبل أن يتفاجأ بوجود مرافقها داخل الشقة، حيث اعتديا عليه وسلباه مبلغا ماليا كان بحوزته، كما قامت صاحبة الشقة بتصويره بواسطة هاتفها.

أحمد سكاب (الجديدة)