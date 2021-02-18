“نصف قمر” يحجز مكانا بـ”الأولى”

البحار انتهت من تصوير مشاهده في انتظار عرضه

حجز مسلسل “نصف قمر”، والذي أشرفت على إخراجه المخرجة جيهان البحار، مكانا له ضمن شبكة برامج القناة “الأولى”، إذ انتهت البحار قبل أيام من تصوير جل مشاهده، في انتظار تحديد موعد عرضه.

وقالت البحار إن فريق العمل، انتهى من مرحلة التصوير، مؤكدة أنها تأمل في أن يحظى العمل بإعجاب مشاهدي القناة، وأن يعرف أيضا النجاح، مثل أعمالها السابقة، والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة، حسب الأرقام الرسمية المعلن عنها.

وأوضحت البحار في حديثها مع “الصباح”، أن العمل في الظروف الوبائية والتي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، أمر صعب جدا، إلا أن العملية الإبداعية “تبقى ممتعة خصوصا مع فريق محترف ومتفان وشركة انتاج وفرت الظروف الملائمة للاشتغال”، على حد تعبيرها.

وأضافت مخرجة “نصف قمر” أنها تتمنى نجاح عملها الجديد عند عرضه على القناة “الأولى”، معتبرة أن رد فعل الجمهور هو الامتحان الحقيقي لكل عمل إبداعي، قبل أن تضيف أن الاهتمام المتزايد الذي توليه القناة “الأولى” للدراما انعكس بشكل إيجابي على مستوى المسلسلات المغربية، وهو ما لاحظه الجمهور بشكل جلي خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، يعالج المسلسل الجديد، والذي يعد من تأليف البحار، العلاقات الاجتماعية المرتبطة بابعاد الدم مقابل أخرى إنسانية محضة، إذ يطرح أسئلة حول المعنى الحقيقي للحب، وهل هو شعور إنساني نبيل منزه عن علاقات العائلة والدم؟

ويجمع المسلسل نخبة من الممثلين المغاربة، علما أن تنفيذ الإنتاج من توقيع شركة “مونافريك” التي تعاملت في وقت سابق مع البحار في مسلسل “الإرث” الذي عرض على القناة الثانية في رمضان الماضي.

ومن بين الأسماء التي ستطل على مشاهدي “الأولى” من خلال مسلسل “نصف قمر”، عائشة ماه ماه، التي ستعود من خلال هذا العمل إلى شاشة التلفزيون بعد غياب طويل، وربيع القاطي وماجدولين الادريسي ورفيق بوبكر وسناء العلوي وابتسام العروسي ومالك اخميس وريم فتحي، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

يشار إلى أن البحار تألقت في مجموعة من الأعمال، منها مسلسل “الإرث” الذي بث على “دوزيم” خلال رمضان الماضي، وهو العمل الذي حظي بنسب مشاهدة مهمة، كما حظي فيلمها السينمائي الطويل “في بلاد العجائب”، بنجاح كبير، ونال العديد من الجوائز.

إيمان رضيف