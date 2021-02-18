السجن لمصور افتض بكارة قاصر

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة مصور والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته، بجناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض متبوع بحمل.

وأدانت الغرفة ذاتها، المتهم غيابيا سنة 2012، وظل في حالة فرار إلى أن تم إيقافه، أخيرا، وتمت إحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبعد إيقاف الضابطة القضائية المتهم، الذي يعمل مصورا عموميا، واجهته بتصريحات المشتكية القاصر، التي صرحت أنها التقته بالشاطئ والتقط لها صورة ومنحها رقم هاتفه. ولما اتصلت به لاستلام صورتها، اقترح عليها ربط علاقة بينهما قصد الزواج منها.

وظلا يتواصلان عبر الهاتف وطلب منها في إحدى المرات مرافقته إلى منزله، حيث استغل وجودها معه وافتض بكارتها ووعدها بالزواج. وظل يستغلها في ممارسة الجنس، إلى أن وجدت نفسها حاملا. ولما صارحته بالأمر، نفى أن يكون قد تسبب في حملها.

ولم ينف المتهم علاقته بالقاصر، بل أكد أنها كانت تزوره بمنزله وكانت تمارس معه الجنس بطريقة عادية، بمقابل مالي. ونفى أن يكون هو من افتض بكارتها، مضيفا أنه لم يكن يعلم أنها قاصر.

أ . ذ (الجديدة)