اعتقال جانحين حاولوا قتل شاب بتازة

أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، شخصين في عقديهما الثاني والثالث، لأجل «تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح العمديين المتسببين في عاهة مستديمة ومحاولة القتل»، فيما يجري البحث عن شركائهما في محاولة قتل شخص رموه بحجارة بتازة العليا.

وأوقف المشتبه فيهما أحدهما تلميذ عمره 17 سنة، بناء على الأبحاث والتحريات الميدانية، التي فتحتها المصلحة بعد توصلها بشكاية من شخص تعرض للضرب والجرح بالسلاح الأبيض وبواسطة حجارة أصيب إثره بجروح بالغة في رأسه أثناء مروره بمكان في تازة العليا، قبل نقله في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة.

وأخضع الضحية إلى عمليتين جراحيتين وتسببت له الجروح في عاهة مستديمة في يده، قبل تقديمه شكاية ضد 6 أشخاص مجهولين اعتدوا عليه جسديا ورموه بالحجارة، إذ أدلى بأوصاف بعضهم استطاعت عناصر الأمن التعرف على أحدهم ويبلغ من العمر 21 سنة، الذي أوقف وأقر بشركائه.

وضربت مصالح الأمن حراسة ليلية بكل الأمكنة الممكن أن يوجد بها الأشخاص المشتبه فيهم، قبل إيقاف المتهم العاطل عن العمل، الذي أخضع إلى بحث معمق اعترف خلاله بالمنسوب إليه، مؤكدا مشاركته باقي المشتبه فيهم الخمسة، في ضرب الضحية ومحاولة قتله بسبب خلاف سابق بينهم، قبل إيقاف الحدث بدلالة منه.

حميد الأبيض (فاس)