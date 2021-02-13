الزيداني تطلق “هو ذا ظلي”

أطلقت المطربة صباح الزيداني أغنية جديدة بعنوان “هو ذا ظلي”، ضمن مشروع فني وغنائي جديد بتنسيق مع “بيت الشعر بالمغرب”، يسعى لتقديم قصائد من الشعر المغربي في قالب غنائي كانت أولاها قصيدة “هو ذا ظلي”.

وكانت البداية بقصيدة “هو ذا ظلي” للشاعر حسن نجمي التي لحنها يوسف قاسمي جمال وشارك في عزفها على آلة العود، إلى جانب العازفين ووترفاندنابيل وليزبيثلا مبرخت (الكمان)، وروب كيكينس (الإيقاع)، وأسامة عبد الرسول (القانون)، ومارك دي ميسينير (ساكسفون)، فيما سجل كليب الأغنية، المطروحة بموقع “يوتوب”، بين مدينتي مراكش و”گينت” البلجيكية.

وحسب بلاغ لمؤسسة “بيت الشعر بالمغرب”، فإن هذا المشروع تحمله الفنانة صباح الزيداني “التي جعلت من الشعر المغربي أفقا لتفكيرها واشتغالها، وذلك عندما قدمت بعضا من نصوصه الجميلة للشاعرين بوجمعة العوفي وعبد الهادي السعيد، كما سبق لها أن خاضت تجربة فنية مع الشاعر المغربي عبد الله زريقة بمعية ثلة من الشعراء والموسيقيين الأجانب”.

واعتبر البلاغ أن هذا ما يجعل وجود الفنانة الزيداني في هذا المشروع “تثمينا لهذه الإرادة التي تلتقي فيها برغبة بيت الشعر في أن يكون شعرنا المغربي حاضرا في مختلف الحوامل التي تتيح له الذيوع والانتشار: من مسرح، وتشكيل، وأغنية”.

ع. م