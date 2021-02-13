سيارة جديدة لـ “إبرا”

انتشرت صورة لسيارة جديدة للدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، مباشرة بعدما نشرها على صفحته في موقع التواصل «إنستغرام».

وكتب «إبرا» على المنشور، «في الطريق إلى تحقيق الهدف»، إذ تلاقى التهاني باقتناء سيارته الجديدة، كما استغل عشاق ميلان الصورة لبعث رسائل حب وامتنان للدولي السويدي، الذي بات من أهم لاعبي الفريق، والمساهمين في نتائجه الرائعة هذا الموسم في «الكالشيو» الإيطالي.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ سنوات طويلة، وبات مرشحا فوق العادة للتتويج باللقب الذي غاب عن خزينته منذ 2011، إذ سيطر بعد ذلك جوفنتوس على الدوري.