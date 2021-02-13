الملك يعيد البشير إلى الساحة

قال المغني سعد لمجرد، إن والده الفنان البشير عبده سيعود إلى الساحة الفنية بعمل جديد، وضع لمساته الأخيرة عليه.

وأوضح لمجرد أن البشير، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الفنية، ويعتبر من رواد الأغنية المغربية، سيطرح أغنية تحمل عنوان “ملكنا يا حبيب الروح”، سيهديها للملك محمد السادس.

وكتب لمجرد على صفحته على “إنستغرام”، قبل أيام تدوينة أعلن فيها خبر عودة والده إلى الساحة الفنية، إذ كتب فيها “ترقبوا جديد بابا حبيبي الفنان الكبير بشير عبده… اغنية جد معبرة على حبنا لملكنا الهمام بعنوان ملكنا يا حبيب الروح”.

وبدوره، وجه البشير عبده الشكر لابنه على الترويج لأغنيته وتقديمها لجمهوره، وأضاف: “ملكنا يا حبيب الروح… لعشاقك ومحبيك في كل مكان داخل وخارج مغربنا الحبيب، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وسيبقى شعـارنا دائما الله الوطن الملك”.

وينتظر أن يطل البشير عبده على جمهوره من خلال الجزء الثاني من مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي سيبث على شاشة “إم بي سي5” في رمضان.

إ. ر