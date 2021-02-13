“كاف” تغير حكم الرجاء والمنستيري

المباراة ستجرى الأحد بـ «دونور» ودوليو المحلي حاضرون

غيرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، حكم مباراة الرجاء الرياضي والاتحاد المنستيري التونسي، لحساب ذهاب الدور قبل مجموعات كأس «كاف»، أول أمس (الثلاثاء)، بعد احتجاج الرجاء على تعيين الجزائري لحلو بنبراهيم، الذي قاد مباراة الفريق الأخضر وتونغيث السنغالي، في الدول الفاصل لعصبة الأبطال.

ولم تشر «كاف» إلى احتجاج الرجاء في بلاغ لها، إذ أكدت أن التغيير جاء لأسباب تقنية، في وقت أكد مصدر مطلع أن الفريق الأخضر احتج على الكنفدرالية في رسالة، بسبب الأخطاء التي ارتكبها بنبراهيم خلال مباراة تونغيث، ليتم تعويضه بمواطنه عبيد الشارف.

واختار الرجاء الأحد المقبل، لمواجهة الاتحاد المنستيري، في الخامسة، بملعب محمد الخامس، الذي بات جاهزا، بعدما خضع لإصلاحات خلال فترة توقف البطولة.

وسيكون دوليو الرجاء جاهزين للمباراة، بعد منحهم ثلاثة أيام راحة، بعد تتويجهم بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، الأحد الماضي، بالكامرون، بالإضافة إلى الوافدين الجدد، رغم عدم إمكانية مشاركتهم في المباراة، وهم بدر بولهرود ويوسف الغربي والبوركينابي سومايلا واتارا.

ع. د