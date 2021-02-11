لقاء حول نظام البكالوريوس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، أمس (الأربعاء)، لقاء حول نظام البكالوريوس، وذلك في سياق تنزيل ورش الإصلاح البيداغوجي ومن أجل ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية.

وسعى هذا اللقاء، الذي جمع عميد الكلية عبد الرحيم بنعلي بالهيئة البيداغوجية والإدارية بالكلية، إلى إطلاع أساتذة ورؤساء الشعب على هذا النظام التعليمي الجديد الممتد لأربع سنوات من التكوين، ومقترح هندسة نظامه (المجالات المعنية)، وتنزيل نظام البكالوريوس، ومزايا هذا السلك الجامعي بالنسبة للطلبة. وبالمناسبة، قدم عميد الكلية عرضا أبرز فيه الأهداف المتوخاة من نظام البكالوريوس، والتي تهم بالأساس، الرفع من المردودية الداخلية خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح، وتحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة، وتحسين الحركية الدولية للطلبة، وتشجيع انفتاح واستقلالية الطلبة بجعلهم فاعلين في تعلماتهم.

وفي هذا الصدد، توقف بنعلي عند أهم مستجدات سلك البكالوريوس من قبيل اعتماد سنة تأسيسية، وإرساء نظام توجيه نشيط، وإدماج الكفايات الحياتية والذاتية بالهندسة البيداغوجية، والتعلم والتمكن من اللغات الأجنبية، وإدراج نظام الإشهاد بالخصوص في اللغات الأجنبية.