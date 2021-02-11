“بي. سي. إر” قبل الدخول إلى القصر

أجرى أعضاء الحكومة، صباح اليوم (الخميس)، فحص (بي. سي. إر) للتأكد من عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد، قبل التوجه إلى فاس، حيث ينتظرهم مجلس حكومي يعقبه أول مجلس وزاري يرأسه الملك في السنة الجديدة.

وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الأجندة الحكومية ستكون مكثفة زوال اليوم، ذلك أن الاجتماعين سيعقدان بحضور كافة الوزراء للتداول و المناقشة والمصادقة على تشريعات واتفاقيات، وأن أشغال المجلس الوزاري ستشمل القوانين الانتخابية وتعيينات في مناصب المسؤولية بناء على مستجدات الساحة الوطنية في زمن الجائحة.

وكشفت المصادر ذاتها أن الديوان الملكي أبلغ رئاسة الحكومة بموعد المجلس الوزاري، وأنه تم تعميمه، أمس (الأربعاء)، على كافة الوزراء، للحضور إلى القصر الملكي بفاس، لعقد المجلس الوزاري الأول خلال 2021.

ي.ق