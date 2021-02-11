بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم (الخميس)، على ارتفاع، مدعومة بأداء مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس الذين كسبا 0,23 في المئة لكل منهما.

وهكذا، سجل مازي وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، 11.590,33 نقطة، في حين حقق ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 9.446,71 نقطة.

وسجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20” ،(MSI20)، الذي يعكس حصيلة أسهم 20 شركة الأكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء، زيادة ب0.23 في المئة، محققا 944,68 نقطة،

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 0.16 في المائة، مسجلا 10.582,87 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,13 في المائة، مسجلا 9.939,54 نقطة.

من جهته، حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” ارتفاعا ب+0.28 في المئة مسجلا 885,76 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت M2M (+3,98 في المئة) على رأس قائمة الرابحين، متبوعة بإنفوليس وديسواي على التوالي 3,08 و2,15 في المئة.

وفي الحيز الأحمر، سجل الفاعل في مجال العقار ريس دار السعادة خسارة ب(0,71 في المئة)، متبوعا باتصالات المغرب (-0,21 في المئة ) وستوفيكس شمال إفريقيا (-0,17 في المئة).