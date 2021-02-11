56 قاضيا تباروا على المناصب الشاغرة

خضع 56 مرشحا لمناصب المسؤولية القضائية الشاغرة التي أعلن عنها خلال دورتي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للسنة الماضية، إلى مقابلات مع أعضاء المجلس لطرح مشاريعهم في حال تولي منصب المسؤولية.

وذكر مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 2020 كانت محطة اختبار جديدة من أجل إبراز قدرة المجلس على تجاوز الإكراهات والحفاظ على النسق التصاعدي نفسه، إذ حرص المجلس الأعلى لسلطة القضائية، على ضمان تكافؤ الفرص والتزام قواعد الشفافية والحكامة وتدبير المسارات المهنية للقضاة بشكل عادل ومنصف من خلال تطبيق المعايير والاحتكام الى الكفاءة وتكريس

الأخلاقيات وإعطاء الفرصة للجميع من أجل استرجاع الثقة وفتح آفاق جديدة للمبادرة والعطاء والتميز. وأضاف أن المجلس قام بمقابلة 56 مرشحا ودراسة ملفاتهم ومشاريعهم من أجل تولي مناصب المسؤولية.

وأشار الرئيس المنتدب خلال افتتاح السنة القضائية أن تدابير وإجراءات تمت وفق معايير محددة من أجل تحريك دينامية جديدة للعمل بالمحاكم والتعبير عن الإرادة الحقيقية الجادة في مواكبة ورش الإصلاح وتفعيله من خلال وضع المسؤول المناسب في المنصب المناسب.

وأفاد الرئيس المنتدب أن عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مسطرة التأديب بلغ 13 قاضيا، في دورتي السنة الماضية، صدرت في حقهم عقوبات تنوعت بين العزل والإنذار ولم يؤاخذ ثلاثة قضاة وعمق البحث في حق قاض واحد. كما توصل المجلس بـ 77 شكاية أحيلت على الجهات المختصة للبحث فيها.

وذكر مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه رغم كل الإكراهات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية فقد عملت السلطة القضائية على تفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص، إذ تم إنجاز 36 تفتيشا مركزيا عهد بها إلى المفتشية العامة بإجرائها و74 تقريرا للتفتيش التسلسلي، مطالبا من المسؤولين القضائيين بالدوائر الاستئنافية بضرورة إيلاء التفتيش اللامركزي كل العناية والجدية، ومواكبة كل التفاصيل والجزئيات وتتبع ورصد مختلف المؤشرات وإعداد تقارير موضوعية تساعد المجلس.

كريمة مصلي