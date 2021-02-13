الحبس لشاب حرق سيارة عمه

أصدرت غرفت الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، حكما ابتدائيا في حق متهم ثلاثيني بإضرام النار عمدا في ناقلة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والسرقة الموصوفة، واستعمال ناقلة ذات محرك والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود وقائع النازلة، حين تم إيقاف المتهم المسمى (ف.ب) بالشارع العام، من قبل درك مركز المهاية ضواحي مكناس وهو في حالة سكر طافح وبحوزته سكين، كان يلوح به محدثا فوضى عارمة رفقة مجموعة من رفقائه لاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، ليتبين أثناء عملية التنقيط أنه مبحوث عنه، من أجل إضرام النار في سيارة عمه (م.ب)، بناء على شكاية في الموضوع، سبق أن تقدم بها هذا الأخير ضده.

وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا في محضر قانوني، اعترف في وقت سابق بإحراق السيارة بعد كسر زجاجها بدافع الانتقام، إثر خلاف نشب بينهما حول أرض فلاحية بالمنطقة، مضيفا أنه قام ليلا بسرقة حوالي 12 كيسا من القمح من مستودع بضيعة عمه، مستعملا سيارة من نوع «رونو إكسبريس».

حميد بن التهامي (مكناس)