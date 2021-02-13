تبرئة متهم بافتضاض بكارة قاصر

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، ببراءة شاب متزوج، من التهمة الموجهة له من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، المرتبطة بهتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض.

وأوردت الضحية في شكايتها، أنها كانت متوجهة نحو صديقتها في حدود الساعة التاسعة ليلا، ففوجئت بهجوم المتهم عليها والانقضاض عليها وجرها نحو كوخ، حيث أرغمها على تناول مشروب، فقدت وعيها عقب ذلك، ولما استفاقت، وجدت أثر الدم في تبانها.

وأضافت أنها في اليوم الموالي، لم تخبر والدتها بما حصل خوفا من انتقام المتهم الذي هددها بالتصفية. ونفى المتهم أي علاقة له بما ورد في شكاية المشتكية، مشيرا إلى أنه متزوج وله طفلة في سنتها السابعة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)