مكناس: انخفاض ليالي المبيت في 2020 ب 67 في المائة

سجلت ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة بمدينة مكناس انخفاضا قدره 67 في المائة خلال سنة 2020، مقارنة مع 2019.

وبلغت ليالي المبيت 82 ألف و908 خلال عام 2020 مقابل 252 ألف و715 ليلة سنة 2019، حسب معطيات المرصد الوطني للسياحة.

أما بالنسبة للتوافد على الفنادق المصنفة، فقد بلغ 54 ألف و26 في 2020 مقابل 167 ألف و140 خلال2019، أي بانخفاض بلغ 68 في المائة.

واستقر معدل مدة الإقامة خلال ذات الفترة في يومين، وهو نفسه المسجل في عام 2019.

ويعزى هذا الوضع الى التراجع المسجل في التدفقات السياحية من أهم الاسواق المصدرة من قبيل الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وبلجيكا وكذا الدول العربية.

وقد عرف شهر دجنبر انخفاضا بلغ 46 في المائة مقارنة مع مثيله في 2019، بمجموع 9367 ليلة.

وبلغ عدد الغرف المشغلة خلال الفترة نفسها 1335 وحدة منها 638 من أربعة نجوم و472 من ثلاثة نجوم و156 من نجمتين.

وتضم عمالة مكناس 76 مؤسسة سياحية مصنفة بطاقة إيوائية تبلغ 4083 سريرا. وتفيد المندوبية الاقليمية للسياحة أن 11 مشروعا سياحيا باستثمار إجمالي يناهز 1، 193 مليون درهم، توجد قيد الانجاز، بطاقة استيعابية تبلغ 1042 سريرا.