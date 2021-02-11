كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

أثارت رسوم التسجيل في مدرسة الرجاء الرياضي لكرة القدم، غضب أولياء أمور اللاعبين، الذين اعتبروها باهظة ومبالغا فيها.

واستسلمت إدارة الرجاء للضغط، ووعدت بتخفيض الرسوم، وإعادة الفرق لأولياء الأمور الذين سجلوا أبناءهم في المدرسة، حسب الرسوم الأولية، والتي اعتبرت كبيرة جدا.

الوداد الرياضي

استهلت إدارة نادي الوداد الرياضي متعدد الأنشطة، عملية التوصل بأداء الانخراطات المتعلقة بالطلبات المقبولة، والتي استوفت ملفاتها الشروط المطلوبة.

وسيكون على أصحاب هذه الانخراطات، أداء السومة الموضوعة، ابتداء من أمس (الاثنين)، وإلى غاية 22 فبراير الجاري، في الحساب البنكي للنادي، لتسلم بطاقة المنخرط رسميا.

المغرب الفاسي

نفى المغرب الفاسي في بلاغ له، أول أمس (الأحد)، اتفاقه مع مسؤولي الرائد السعودي على إعارة لاعبه محمد الفقيه، إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ووصف بلاغ للنادي الفاسي، الأخبار المتداولة ب»الإشاعة»، مبرزا أن عقد اللاعب مستمر إلى 2022، وأنه مازال مع الفريق إلى نهايته.

الجيش الملكي

علمت «الصباح» أن البلجيكي فاندربروك لم يحسم بعد في الحارس، الذي سيظهر أساسيا في تشكيلة الجيش الملكي في المباريات المقبلة، رغم تألق أيوب لكرد في الفترة السابقة.

ولم تستبعد مصادر مطلعة إمكانية الاعتماد على الحارس محمد باعيو أمام الرجاء، بعدما أظهر مستوى جيدا في المباريات الإعدادية الأخيرة، فيما يلف غموض مشاركة أنور سرخات، العائد للتداريب بعد شفائه من الإصابة.

اتحاد طنجة

فاز اتحاد طنجة على المغرب التطواني، أول أمس (الأحد)، في مباراة إعدادية، بهدفين لصفر.

وسجل هدفي المباراة، أكسيل ميي في الدقيقة 20، فيما أضاف باتيزاديو موكوكو الهدف الثاني في الدقيقة 85، مهديا الفوز للفريق الطنجي.

وأجريت المباراة استعدادا لاستئناف البطولة الوطنية، نهاية الأسبوع الجاري.