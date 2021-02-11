إطلاق البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات للمغاربة المقيمين بالخارج

تم، أمس (الأربعاء) بأكادير، إطلاق البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس- ماسة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي ترأست حفل إطلاقه الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، إلى دعم الوزارة المنتدبة من أجل تنزيل سياساتها المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على المستوى الجهوي خاصة فيما يتعلق بتقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في أوراش الانتعاش الاقتصادي على المستوى الترابي.

ويتوخى هذا البرنامج تعزيز كفاءات الجهات المعنية والإحاطة بمجموعة من القضايا المتعلقة بحكامة ظاهرة الهجرة عن طريق تحسين أوضاع الفئات الهشة، على غرار المتقاعدين من الجيل الأول من المهاجرين المغاربة، وكذا تيسير وتسهيل ولوج النساء المهاجرات إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية.

وسيمكن هذا المشروع، الذي ستسهر على تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية، من تعزيز الشراكة المتعددة الأبعاد مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني لإنشاء آلية لمواكبة مبادرات ملموسة على المستوى الاقتصادي والتضامني والاجتماعي لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على المستوى الترابي.