جوليا تستعيد فيروز

أنجزت المطربة جوليا المغربية “كوفر”، جديدا لأغنية “كيفك انت” للفنانة اللبنانية فيروز.

وأشرف الموزع الموسيقي هشام بلامين على التجربة الجديدة لجوليا، التي قامت بتسجيل الأغنية بالدار البيضاء باستديو لكارج برود، المعتبرة أول تجربة لها في هذا اللون الغنائي.

وقدمت جوليا أغاني أخرى في أنماط موسيقية مغايرة منها المغربي والراي، التي نالت إقبالا كبيرا من الجمهور المغربي سواء داخل المغرب أو خارجه، قبل أن تقرر تجريب نفسها في النمط الطربي الكلاسيكي.

وسبق أن حازت جوليا جائزة أحسن أغنية مغربية في مهرجان مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام وفازت بالدرع الذهبي بأغنيتها “الخاين نسيتني” سنة 2018 التي مثلت بها المغرب في هذه المسابقة، كما تستعد لتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية.

ع. م