صفاء وهناء وسط العاصفة

وجدت صفاء وهناء نفسيهما وسط عاصفة من الانتقادات، بعد تداول خبر تدخل سلطات مراكش لمنع الاستعدادات لتصوير فيديو كليب أغنيتهما الجديدة، بسبب خرق فريق العمل حالة الطوارئ الصحية ولقرار حظر التجوال الليلي بها، وهي القرارات الموضوعة في اطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي تحدث فيه البعض عن سحب الرخصة من فريق العمل، وهو ما حال دون تصوير الفيديو الكليب، خرجت صفاء وهناء عن صمتهما، واختارتا نشر بعض كواليس التصوير لنفي الأخبار المتداولة بطريقة غير مباشرة.

ورغم أن صفاء وهناء غالبا ما تحرصان على عدم نشر الكواليس إلى أن يصدر العمل والترويج له، كانتا هذه المرة، مضطرتين إلى نشرها لوضع حد للانتقادات التي وجهت لهما، بسبب عدم احترام فريق عمل فيديو كليبهما قوانين حالة الطوارئ.

وتدخلت سلطات مراكش، اخيرا، لمنع فريق عمل كان يجهز لتصوير فيديو كليب للتوأم صفاء وهناء، بعدما تم ضبطه في حالة خرق لحالة الطوارئ الصحية ولقرار حظر التجوال الليلي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الطاقم الذي يضم 16 شخصا، كان بصدد تجهيز مكان التصوير داخل مصنع للمصبرات، قبل أن يتم ضبطه، علما أن صفاء وهناء لم تكونا حاضرتين في تلك اللحظة.

إ. ر