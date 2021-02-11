لقجع يدعم نداو

اتصل فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، هاتفيا بموسى نداو، مدرب جمعية سلا، إثر تعرضه لمضايقات عنصرية، أثناء المباراة التي جمعت فريقه السبت الماضي، بالراسينغ البيضاوي.

وكشف نداو، في تصريح صحافي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من لقجع، بعد الواقعة التي حدثت له في مباراة فريقه أمام “الراك”.

وقال نداو إن لقجع اعتذر له بالنيابة عن جميع أسرة كرة القدم عن الواقعة، التي حدثت في ملعب الأب جيكو.

وتابع” فوزي لقجع قدم لي الدعم الكامل وطلب مني الاستمرار في عملي وإتمام ما بدأته في المملكة المغربية”.

نور الدين الكرف