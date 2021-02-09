دار الطالب تلمزون بطانطان … تشجيع للتمدرس بالوسط القروي

ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طانطان بفعالية في محاربة الهدر المدرسي ضمانا لاستمرارية الحق في التعليم للتلاميذ لا سيما بالوسط القروي، وذلك من خلال الاهتمام الذ يتوليه لدور الطالب والطالبة.

وتجسد دار الطالب (تلمزون) بالجماعة الترابية تلمزون، نموذجا لبنية اجتماعية تشجع تمدرس التلاميذ عبر توفير الشروط الضرورية للاقبال على التحصيل الدراسي .

ورأت هذه البنية التحتية الاجتماعية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 24 سريرا (13 إناثا و 11 ذكورا)، النور سنة 2009 ، وذلك بموجب شراكة بين المبادرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعاون الوطني، وجمعية “الإكرام والتنمية” المسيرة للدار .

وتلعب هذه المنشأة الاجتماعية، منذ إحداثها، دورا رائدا في مجال الاستقبال والإيواء والإطعام والمراقبة التربوية والتوجيه الاجتماعي والتربية على المواطنة.

وتضم دار الطالب “تلمزون”، بالخصوص، مرقدين ، واحد للإناث وآخر للذكور، وقاعة متعددة التخصصات ، ومطبخ ، فضلا عن مرافق صحية وإدارية.