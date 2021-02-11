تفكيك عصابة للسرقة بالجديدة

أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، الجمعة الماضي، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، ثلاثة متهمين بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك والضرب والجرح. وحسب مصادر «الصباح»، تمكنت العناصر الأمنية من الإطاحة بأفراد العصابة الأربعاء الماضي، بعد التوصل بشكايات عدد من الضحايا، كشفوا فيها تعرضهم لعدة سرقات، إضافة إلى شيوع فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي توثق لعمليات السرقة استهدفت النساء.

وكان أفراد العصابة الإجرامية يستهدفون الضحايا مستعينين بدراجة نارية، يستخدمونها بعد قيامهم بعمليات السرقة ومغادرة مسرح الجريمة على وجه السرعة. وعلمت «الصباح» أنه جرى إيقاف أفراد العصابة الإجرامية، بعد قيامهم بسرقات متفرقة خلال وقت متقارب. وأثناء مباشرتها لتحريات ميدانية بمحيط الأزقة والشوارع التي تمت بها عملية سرقة الضحايا، تم رصد المكان الذي يقيم به أفراد العصابة الثلاثة وهو عبارة عن بناية متهالكة مهجورة بحي كدية بن إدريس الراقي، وتم خلال التدخل الأمني الناجح حجز الدراجة النارية التي كانت تستعمل في السرقة إضافة إلى سكاكين وسيوف، وهواتف محمولة مسروقة وعدة محجوزات، وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة.

أحمد سكاب (الجديدة)