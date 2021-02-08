عموتة : نهدي لقب التتويج بـ”الشان” للملك محمد السادس

قال حسين عموتة ،مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الذي أحرز مساء امس الأحد لقب النسخة السادسة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الكاميرون 2021) إن المجموعة الوطنية “تهدي هذا اللقب الثاني على التوالي للملك محمد السادس، حيث شرفنا بمكالمة هاتفية و أبلغنا شكره و دعمه” .

و أعرب عموتة في تصريح للقناة الاولى عقب هذا التتويج باسمه ونيابة عن باقي العناصر الوطنية عن شكره “الجزيل للملك وعلى الدعم اللامتناهي لجلالته” .

وأكد عموتة أن المجهودات التي قام بها المنتخب الوطني لم تذهب سدى، موضحا أن المباراة النهائية كانت صعبة نظرا لأن الفريق الخصم كان منظما من الناحية الدفاعية .

وأضاف أن الضربات الثابتة التي تم الاشتغال عليها في التداريب كانت فعاليتها حاضرة في المباراة واستطاع من خلالها الفريق الوطني التسجيل، مشددا على أن الأهم في مثل هذه المباريات هو الفوز باللقب الذي كان مستحقا.

كما أبرز عموتة أن التتويج باللقب جاء كثمرة لمجهودات كبيرة من لدن مختلف مكونات الفريق الوطني.

(و م ع)