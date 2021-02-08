بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على نحو جيد

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم (الإثنين) على نحو جيد مدعومة بأداء مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس الذين سجلا على التوالي 0.36 و0.34 في المئة.

وهكذا، سجل مازي وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم 11.753,48 نقطة، في حين حقق ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الاسهم المتداولة على اساس مستمر 9.582,70 نقطة.

أما مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20” ،(MSI20)، الذي يعكس حصيلة أسهم 20 شركة الأكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء فسجل ارتفاعا ب0.36 في المئة، محققا 958,93 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة ب 0,13 في المائة، محققا 10.724,71 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,35 في المائة، ليستقر عند 10.092,16 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” نسبة +0.62 في المئة، محققا 899,98 نقطة.

وعلى مستوى القيم، حقق ديلاتر ليفيفيي المغرب (+3.78 في المئة) وذلك على رأس التصنيف ،متبوعا بكولورادو (+3.14 في المئة) وستوفيكس شمال إفريقيا (+2.70 في المئة).