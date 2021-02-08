توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم (الاثنين)، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و36 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله على متن شاحنة إلى الرباط قادما من إحدى مدن شمال المملكة، وهو في حالة تلبس بتسليم 5415 قرص طبي مخدر، من بينها 3000 قرص من نوع “زيبام” و2415 قرص من نوع “ريفوتريل”، للمشتبه فيه الثاني المعروف بسوابقه القضائية في قضايا المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.