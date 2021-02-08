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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين :
– العرائش : 13 ملمتر
– شفشاون : 11 ملمتر
– إفران : 6 ملمترات
– تطوان وطنجة والرباط-سلا والرباط-المدينة والدار البيضاء-أنفا : 3 ملمترات
– تازة وخريبكة : ملمتران اثنان
– سطات والجديدة وفاس ومكناس وتيط مليل : ملمتر واحد
– القنيطرة والمحمدية والنواصر وآسفي ومراكش وبني ملال وبنسليمان وميدلت وكلميم الصويرة-المطار والصويرة الميناء وسيدي إفني وتزنيت : أقل من ملمتر واحد