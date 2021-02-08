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أخبار 24/24

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 5 ساعات
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين :

– العرائش : 13 ملمتر

– شفشاون : 11 ملمتر

– إفران : 6 ملمترات

– تطوان وطنجة والرباط-سلا والرباط-المدينة والدار البيضاء-أنفا : 3 ملمترات

– تازة وخريبكة : ملمتران اثنان

– سطات والجديدة وفاس ومكناس وتيط مليل : ملمتر واحد

– القنيطرة والمحمدية والنواصر وآسفي ومراكش وبني ملال وبنسليمان وميدلت وكلميم الصويرة-المطار والصويرة الميناء وسيدي إفني وتزنيت : أقل من ملمتر واحد

منذ 5 ساعات
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