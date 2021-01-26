تاوريرت…المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدعم التعليم الأولي

تم إنجاز أو برمجة مشاريع عديدة تهدف إلى تعميم التعليم الأولي على مستوى إقليم تاوريرت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من خلال وضع العنصر البشري في قلب أولوياتها، ساعدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تعزيز القدرات المعرفية والاجتماعية للأطفال والأجيال الصاعدة، وتقوية عرض خدمات التعليم الأولي، وتحسين جودة التربية على مستوى الإقليم.

وهكذا، في إطار برنامج “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة” ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، فقد تم إحداث خلال العام الدراسي 2019-2020 ما مجموعه 15 وحدة للتعليم الأولي بسبع جماعات قروية.

وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاوريرت، عبد العزيز الخطيب، أن هذه الوحدات استفاد منها حوالي 280 طفلا وطفلة، موضحا أن هناك 20 وحدة أخرى مبرمجة خلال الموسم الدراسي 2021-2022 سيستفيد منها أكثر من 250 طفلا.

وأضاف أن جميع وحدات التعليم الأولي تشرف على تسييرها المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في إطار شراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.