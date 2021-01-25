نشر علماء روس من معهد “فيكتور” لعلم الفيروس والتكنولوجيا الحيوية الدقيقة أول صورة مجهرية للسلالة البريطانية من فيروس كورونا .

وأكدت هيئة حماية المستهلك الروسية ،في بيان اليوم الاثنين ، أن علماء المعهد وثقوا أول صورة مجهرية للسلالة البريطانية من فيروس كورونا ،و تم التقاط الصورة المجهرية للفيروس كجزء من الدراسة المستمرة لخصائص هذا النوع من فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك “السمات الهيكلية الخاصة به والنماذج التجريبية باستخدام حيوانات المختبر ” .

وبحسب البيان، توفر الاختبارات ” اكتشافا موثوقا لحالات الإصابة بطفرة فيروس كورونا، وأن نظام اختبار خاص قادر على التمييز بين الطفرة والأشكال غير المتحورة “. وأوضح المصدر أن لقاح “إيبيفاك كورونا” الروسي أظهر ” فعالية ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا ، لأنه يحتوي على مستضدات الببتيد ، وهي مناطق محفوظة من البروتين الفيروسي ولا تتأثر بتغيرات الفيروس”.