النقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي بإقليم بنسليمان

تضطلع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور أساسي في تعزيز آليات النقل المدرسي على مستوى جل جماعات إقليم بنسليمان، من أجل تشجيع التلاميذ على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والتقليص من نسبة الهدر المدرسي، وتحسين نتائج التحصيل الدراسي.

فقد أضحى وضع أنظمة للنقل المدرسي، الهدف منها دعم تمدرس التلاميذ وتسهيل ولوجهم إلى خدمات قطاع التربية والتكوين، من خلال تسهيل تنقلهم إلى المؤسسات التربوية، من الركائز التي يعتمد عليها للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتحسين ظروف التمدرس، خاصة بالنسبة للفتاة القروية، فضلا عن تقريب المدرسة من تلاميذ المناطق القروية والنائية.

ويراهن على هذه الآلية،بالخصوص ، من أجل تعميم التمدرس ومحاربة الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات القرويات، لتسهيل ولوجهن إلى المؤسسات التعليمية، ضمن غاية أشمل تتمثل في تشجيع الفتاة القروية على مواصلة دراستها وتمكينها من حقها في التعلم، على اعتبار أن هذه الفئة هي الأكثر تضررا من ظاهر الهدر المدرسي.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة بنسليمان حسن عابدي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جعلت من محاورها دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، مشيرا إلى أنه وفق هذه الرؤية، انخرطت عمالة بنسليمان في هذه المبادرة، إذ تم اقتناء 25 حافلة للنقل المدرسي، بكلفة إجمالية ناهزت 8 مليون درهم، استفاد منها حوالي 1000 تلميذة وتلميذ من مختلف الجماعات الترابية لإقليم بن سليمان.