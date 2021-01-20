تجار البيضاء ينتفضون

انتفض تجار أسواق البيضاء، ضد استمرار نفاذ قرارات السلطات المحلية، القاضية بإقفال الأسواق والمحلات في الثالثة زوالا، بسبب ما سببته هذه الإجراءات من خسائر مالية، وكساد تجاري للمهنيين، ورغم تحسن الحالة الوبائية، على المستوى الوطني، إلا أن الحكومة ما تزال تفرض إجراءات احترازية استثنائية، على البيضاء، وهو ما تفترض مراجعته، تفاعلا مع التحسن المشهود في الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة.

وقررت جمعيات التجار، بعمالة الحي الحسني، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة في الأيام المقبلة، تنديدا بعدم السماح لهم بممارسة تجارتهم بشكل يضمن السير العادي للنشاط الاقتصادي، خاصة بعد أشهر من التعثر، إذ منذ الصيف الماضي، لم يتمكن التجار من استئناف نشاطهم، بالشكل الذي كان عليه، عقب رفع الحجر الصحي الشامل.

ووجه تجار بسوق دالاس، ومهنيو وحرفيو المركب التجاري الألفة، وتجار وحرفيو المركب التجاري ليساسفة، وسوق سيد الخدير، وسوق السعادة، وعدد من النقاط التجارية والحرفية الأخرى، رسالة إلى عامل الحي الحسني، نددوا من خلالها باستمرار الإغلاق.

وأغلق التجار محلاتهم، الجمعة الماضي، تنديدا بموقف السلطة، وقرروا تنظيم وقفتين احتجاجيتين في 22 يناير الجاري و29 منه.

عصام الناصيري