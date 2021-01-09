تفويض صلاحية الترخيص بالتصوير داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية

قررت وزارة التربية الوطنية تفويض صلاحية الترخيص بالتصوير أو التسجيل داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية على أن يظل الاشراف على العمليات ذات الطابع الوطني من اختصاص المصالح المركزية المعنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتقريب المرتفق من الخدمات الأساسية، كما يأتي في إطار تفعيل المخطط المديري المرجعي للاتمركز الإداري لقطاع التربية الوطنية، الرامي إلى تحقيق جودة الخدمات التي يقدمها القطاع والرفع من أدائها وفعاليتها.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار يهدف أيضا إلى تسريع دراسة ومعالجة طلبات مختلف مكونات المنابر الإعلامية وتسهيل عملها ومساعدتها على مواكبة قضايا التربية والتكوين في أحسن الظروف، باعتبارها شريكا أساسيا، لا محيد عنه، في دعم جهود الإصلاح والتعريف بأوراشه الهامة، ولدورها الكبير في مناصرة المدرسة المغربية وتنمية الوعي لدى المجتمع المغربي بأهميتها ورهاناتها، وفي إذكاء النقاش العمومي حولها.

(و م ع)